Sérgio Conceição engolido por adeptos acaba a… oferecer a camisola

Terminada a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, Sérgio Conceição deu de caras com algumas dezenas de adeptos do FC Porto que se encontravam à entrada do Olival. Sem hesitar, o treinador aproximou-se e conviveu com eles durante alguns minutos, com autógrafos e muitas fotografias pelo meio. Destaque para uma criança que estava ao colo do pai e que há muito usa um pacemaker. Conceição pegou no menino ao colo e ouviu dele um "força Porto". No final, tirou a camisola de treino que trazia vestida e ofereceu ao pai da criança, num momento que terminou com aplausos das restantes pessoas que por ali se encontravam.