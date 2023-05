Sérgio Conceição explica gesto para o banco do Casa Pia

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição explicou esta sexta-feira o motivo do gesto para o banco do Casa Pia , com Vasco Matos (adjunto dos gansos) na mira, no encontro do passado domingo. Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã (20h30) com o Famalicão, o técnico do FC Porto visou ainda os comentadores dos programas desportivos e lamentou que tenham passado "a semana toda a deduzir o que seria esse gesto", ao invés de falarem sobre o jogo dentro das quatro linhas.