Questionado sobre a rotatividade no seu plantel do FC Porto, Sérgio Conceição lembrou que enquanto jogador não gostava nada de ser suplente. Ainda assim, o técnico portista deixou palavras de motivação a quem fica de fora, pois entende que, por vezes, um minuto em campo pode ser mais importante do que 89.