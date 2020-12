Poucos dias depois do triunfo por 4-3 para a Liga NOS, o FC Porto voltou a levar de vencido o Tondela pela margem mínima, agora com uma vitória por 2-1 que coloca os dragões na próxima ronda da Taça de Portugal. Ainda assim, na análise à partida, Sérgio Conceição assumiu que não gostou do que viu em ambas as partidas.