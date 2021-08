A carregar o vídeo ...

Apesar de ter contado com apenas cerca de 16 mil pessoas, Sérgio Conceição assumiu que houve momentos em que parecia que o Estádio do Dragão estava completamente lotado, dado o apoio demonstrado nas bancadas. "Não há público melhor do que os adeptos do FC Porto", atirou, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Belenenses SAD na estreia da Liga Bwin 2021/22.