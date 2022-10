A carregar o vídeo ...

O clássico com o Benfica é o próximo compromisso da Liga Bwin para o FC Porto, mas antes disso há outros encontros, nos quais Sérgio Conceição, por agora, deposita toda a sua atenção. A começar pelo da próxima semana diante do Bayer Leverkusen, que o técnico diz ser uma "verdadeira final" para ambas as equipas.