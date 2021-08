A carregar o vídeo ...

Jesús Corona não figurou entre os eleitos de Sérgio Conceição para o encontro deste sábado entre FC Porto e Arouca. No final da partida, o treinador dos portistas foi convidado a justificar a ausência do mexicano, algo que fez utilizando o desempenho do extremo na Madeira, diante do Marítimo, como exemplo. [Vídeo: VSports]