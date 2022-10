Sérgio Conceição: «Lado financeiro não tem correspondido com o sucesso desportivo»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição deixou uma indireta à gestão feita pela adminstração da SAD do FC Porto na antevisão do encontro com o Bayer Leverkusen. "Depois há esse lado financeiro, que não me cabe a mim mas sim a quem se ocupa disso, que tem de trabalhar nesse sentido, o que a mim me parece que não tem correspondido ao que tem sido a evolução dos jogadores e ao sucesso desportivo", disse o técnico dos dragões.