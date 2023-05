Sérgio Conceição lembra título de há 23 anos pela Lazio: «Toda a gente dizia que estava entregue...»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição comentou este domingo, em conferência de imprensa após a vitória do FC Porto diante do Casa Pia (2-1) , as contas do título da Liga Bwin, lembrando o campeonato que conquistou pela Lazio em 1999/2000 enquanto jogador, quando "toda a gente dizia que estava entregue" à Juventus e, no final das contas, a sua equipa acabou por sorrir.