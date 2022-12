A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição foi convidado, na conferência de imprensa pós-jogo contra o Gil Vicente, a comentar o momento em que o árbitro Manuel Mota lhe mostrou o cartão amarelo por não estar a usar a braçadeira de treinador no jogo contra o Gil Vicente esta noite. O técnico do FC Porto lamentou a "agressividade" com que o juiz se dirigiu ao banco portista.