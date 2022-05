A carregar o vídeo ...

Eis um resumo da noite de festa nos Aliados, desde o fim do jogo no Estádio do Dragão ao momento em que a equipa do FC Porto surgiu naquela avenida da Invicta para celebrar com milhares de adeptos em euforia. Sem esquecer o passo de dança de Sérgio Conceição ao som de 'Volare' dos Gipsy Kings. Um adepto chegou mesmo a subir ao palco e... dançou ao lado do treinador. [Vídeo: Pedro Malacó]