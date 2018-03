Sérgio Conceição virou a cara ao treinador do Paços num final quente de jogo

Sérgio Conceição não cumprimentou João Henriques, treinador do Paços de Ferreira, após o apito final, não escondendo o seu desagrado nesses momentos ainda no relvado, virando a cara ao homólogo pacense e proferindo-lhe algumas palavras antes de o abandonar. Na conferência, o timoneiro do FC Porto explicou a sua atitude: "Viram o antijogo do Paços? Vou cumprimentar o quê? Não foi correto da parte dele, ouvi o que ele estava a transmitir aos jogadores."