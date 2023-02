Sérgio Conceição: «Não estivemos ao nível do público hoje, que foi fantástico»

A carregar o vídeo ...

Satisfeito com o triunfo () sobre o Rio Ave, Sérgio Conceição não deixou de sublinhar que a exibição da equipa esteve aquém do esperado. Em declarações na conferência de imprensa no final da partida, o técnico do FC Porto deixou ainda um agradecimento a todos os adeptos que apoiaram este sábado a equipa. "Não estivemos ao nível do público hoje, que foi fantástico", atirou.