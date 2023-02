Sérgio Conceição: «Não podemos começar a dizer que o Rio Ave teve mais remates, é mentira»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição mostrou não estar de acordo com a análise de Luís Freire, treinador do Rio Ave, sobre o jogo no Estádio do Dragão. "Foi um jogo competitivo, difícil como nós sabíamos e três pontos importantes para nós. Agora não podemos é começar aqui a dizer que o Rio Ave teve mais remates, que é mentira, ouvir o treinador, lógico, dizer que teve três ocasiões para empatar - e teve - o jogo. Nós tivemos três para fazer o 2-0. Depois olhamos para o copo meio cheio meio vazio da forma que nós queremos", disse o técnico do FC Porto, na conferência de imprensa após o jogo.