Sérgio Conceição: «Não podemos passar a linha da paixão e vontade de vencer e a da estupidez e do inqualificável»

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, Sérgio Conceição abordou pela primeira vez o apedrejamento de que foi o alvo o carro da sua família após o duelo com o Club Brugge, assumindo que aquela situação acabou por deixá-lo perturbado. Ainda assim, o técnico portista deixa claro acreditar que aquele momento não é o retrato daquilo que são os adeptos do FC Porto.