A carregar o vídeo ...

Questionado sobre a festa do FC Porto no avião após o apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição disse que a equipa não fez mais do que "honrar a história" do clube e atirou que "noutros lados" talvez esta façanha pudesse ser comemorada de forma mais entusiasta.