Sérgio Conceição num momento animado: «Não comento palavras do meu amigo Petit, apesar de agora estarmos meio chateados»

Questionado sobre o pedido de Petit para que os árbitros também falem após os jogos, Sérgio Conceição disse não ter de comentar as declarações do treinador do Boavista, que é seu "amigo, apesar de agora estarmos meio chateados". Uma declaração com tom bem-disposto, com o timoneiro do FC Porto a pedir, na brincadeira, para não se fazer "títulos". Mais a sério, garantiu que não há nenhum problema entre os dois técnicos.