Sérgio Conceição: «O FC Porto sempre teve plantéis equilibrados»

Sérgio Conceição assume que o FC Porto sempre teve plantéis equilibrados na sua história e que o desta temporada não foge à regra. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, o treinador dos dragões lembrou a primeira temporada à frente do comando técnico da equipa e ainda a mudança de comportamentos dos jogadores no último jogo com o Moreirense. [Vídeo: Porto Canal]