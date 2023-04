A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao encontro com o Portimonense , onde foi questionado se pediu aos jogadores em risco de cumprirem castigo no clássico para terem mais controlo emocional e respondeu taxativamente. Treinador do FC Porto apontou igualmente os lesionados que tem no seu plantel