Na antevisão ao encontro com o Rio Ave, Sérgio Conceição pediu uma revisão do calendário competitivo, especialmente para as equipas que atuam nas provas europeias. Na ótica do técnico, a situação atual não é a mais indicada, especialmente tendo de acrescentar a questão da Covid-19, que obriga à ausência de alguns jogadores.