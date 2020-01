Sérgio Conceição pediu a Corona para ver amarelo: mexicano fez de tudo nestes lances para ser expulso

Aos 90'+1 do Moreirense-FC Porto (2-4), já com o encontro resolvido, Sérgio Conceição pediu a Jesús Corona para ver o segundo amarelo e, assim, limpar na partida de terça-feira com o Varzim, para a Taça de Portugal. Isto para ficar disponível para o encontro seguinte, contra o Sp. Braga, referente ao campeonato. Nos momentos seguintes, o internacional mexicano - que fez o quarto golo com um grande remate - fez de tudo para ser admoestado, desde atrasar reposições laterais a livres ou mesmo tentar tirar a bola de um adversário que se preparava para marcar uma infração. Como Artur Soares Dias não mostrava a cartolina, Corona foi arrastando as demoras, até finalmente ser expulso por acumulação aos 90'+6.