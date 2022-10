A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição recordou o episódio do apedrejamento ao carro onde seguia a sua mulher e filhos após a goleada sofrida, aos pés do Brugge, no Dragão, sublinhando que o triunfo de hoje é dedicado a eles. "Posso viver 300 anos que jamais esquecerei", atirou, em declarações na conferência de imprensa.