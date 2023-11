A carregar o vídeo ...

O dérbi de domingo foi tema incontornável na conferência de imprensa de Sérgio Conceição, tendo ficado a cargo da CMTV a pergunta mais 'engenhosa' para chegar à preferência do técnico no duelo entre Benfica e Sporting. Contudo, apesar da ginástica feita, o treinador do FC Porto fugiu... desta forma.