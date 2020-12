A carregar o vídeo ...

O FC Porto defronta amanhã o P. Ferreira, em jogo a contar para a Allianz Cup. Trata-se do reencontro das duas equipas depois do duelo no campeonato. Os pacenses venceram na 6.ª jornada, por 3-2, e o jogo não deixou boas memórias ao treinador dos dragões. Recorde o jogo aqui