Com o triunfo frente ao Vizela, o FC Porto ficou a apenas um ponto de conquistar mais um título nacional. Podendo fazê-lo em campo [diante do Benfica, na Luz] ou no sofá [esperando que o Sporting não vença o Gil], Sérgio Conceição frisou que apenas quer celebrar a conquista do campeonato, sem pensar de que forma o irá fazer.