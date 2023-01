A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição voltou a sublinhar na conferência de imprensa no final do jogo com o Ac. Viseu que seria mais justo se dragões e leões entrassem em campo no sábado com o mesmo tempo de descanso, algo que não se verificará uma vez que o FC Porto jogou no dia a seguir ao Sporting garantir a qualificação para a final da competição que se disputa em Leiria.