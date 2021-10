Sérgio Conceição: «Sou o responsável pela estratégia definida e pela equipa que entrou em campo»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição assumiu as responsabilidades "pela estratégia definida e pelos jogadores que entraram em campo" na derrota () do FC Porto no terreno do Santa Clara, em jogo a contar para a segunda jornada da Allianz Cup. Em declarações na conferência de imprensa após o final do jogo, o treinador dos dragões elogiou ainda a exibição dos jogadores da formação açoriana, que com este resultado deixou o FC Porto sem a possibilidade de alcançar a final four da prova.