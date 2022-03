Sérgio Conceição: «Taremi e Pepê andaram a correr como dois laterais»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição explicou a alteração no sistema tático ao intervalo do jogo com o Lyon, assumindo que tanto a pressão dos laterais sobre os laterais adversários como a compensação de Uribe no corredor central não estavam a sair como pretendia. Esses dois erros da sua equipa no momento defensivo levaram Taremi e Pepê, segundo o técnico dos dragões, a correr "como dois laterais".