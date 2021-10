Sérgio Conceição: «A imagem que criaram de Taremi é de má-fé. E depois vão todos atrás, como alguns animais»

A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição deixou claro que Taremi não é um jogador desleal. Confrontado, na conferência de antevisão ao Tondela-FC Porto, com o lance que resultou na expulsão do iraniano por alegadamente simular penálti nos descontos do jogo com o Paços de Ferreira, o treinador portista destacou a conduta do avançado, que considera exemplar.