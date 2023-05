A carregar o vídeo ...

Sérgio Conceição abordou esta quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão à 2.ª mão das meias finais da Taça de Portugal diante do Famalicão - amanhã pelas 20h30 -, a pressão que a equipa do FC Porto tem no final da temporada, fazendo a comparação entre os jogadores mais jovens e os mais experientes.