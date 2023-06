A carregar o vídeo ...

De férias no sul do país, Sérgio Conceição foi surpreendido por um avião com uma mensagem especial. "Oh Conceição faz do Porto campeão", podia ler-se na tarja transportada pela aeronave, que muito fez vibrar o treinador azul e branco. "Tenho de mandar isto ao presidente", disse Conceição, num vídeo em que surgiu a cantar pelo FC Porto de charuto na boca.