Sérgio Ferreira premiado no último treino para a São Silvestre El Corte Inglés: «Juntar o útil ao agradável»

A São Silvestre El Corte Inglés regressa já no dia 17, às 19 horas, em Lisboa, e ontem realizou-se o terceiro e último treino de preparação para a prova, que terminou, como nos dois anteriores, com sorteio de prémios. Sérgio Ferreira levou para casa o voucher de 150 euros em compras no El Corte Inglés e não escondeu a satisfação, além de sugerir que todos se juntem à festa!