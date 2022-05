Sérgio Krithinas 'aventura-se' no Record Challenge Park: «Este é o dia em que devolvemos tudo o que os leitores nos dão»

A carregar o vídeo ...

São muitos os desportos que pode praticar e experimentar no Record Challenge Park. E tudo isto ao ar livre, em família. Sérgio Krithinas deixou de lado os formalismos e também testou os limites em algumas modalidades, dando conta do "incrível" ambiente que se vive no Inatel. O diretor adjunto do jornal Record deixa-lhe a convida para se juntar à festa. Não hesite, aceite-o. Ainda vai a tempo!