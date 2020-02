A carregar o vídeo ...

Sérgio Krithinas considerou esta segunda-feira, na CMTV, que há algo positivo a tirar do sucedido com Moussa Marega em Guimarães, já que as situações de racismo começam a ser cada vez mais condenadas pela sociedade. O diretor adjunto de Record aproveitou ainda para lembrar um caso do mesmo género a envolver Fary há vários anos e que este caso pode fazer a diferença.