Sérgio Krithinas: «É recorrente Pinto da Costa passar a ideia de que existe uma conspiração para prejudicar o FC Porto»

No editorial da revista Dragões deste mês de julho, publicada esta sexta-feira, Pinto da Costa falou dos rumores de mercado que envolveram Sérgio Conceição e Otávio e sobre a situação financeira do FC Porto. "(...) as notícias sobre o FC Porto são quase sempre negativas e constantemente falsas. Diziam que precisávamos de vender os nossos melhores jogadores ao desbarato, porque se isso não acontecesse entraríamos em incumprimento do fair play financeiro. Era mentira", reforçou ainda o presidente.