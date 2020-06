A carregar o vídeo ...

Bruno Lage referiu domingo que não quis ofender ninguém com as polémicas declarações que fez sobre os jornalistas após a derrota com o Santa Clara por 4-3. A justificação do treinador do Benfica foi analisada na CMTV, com Sérgio Krithinas, diretor-adjunto de Record, a considerar que ficou muito por esclarecer.