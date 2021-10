A carregar o vídeo ...

Sérgio Oliveira participou no questionário do FC Porto denominado "Pensa Rápido" e não fugiu às perguntas, mesmo quando se tratou de atribuir características aos companheiros de plantel: do mais estiloso ao mais chato. Sobre o jogo que mais o marcou e a melhor memória da carreira, o Benfica é o ponto comum.