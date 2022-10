A carregar o vídeo ...

Sérgio Pérez mostrou dotes no 'seu' Grande Prémio... sem ver. O piloto mexicano deu conta do conhecimento que tem do traçado do país-natal, que ficará por mais três anos no calendário da Fórmula 1. 'Checo' completou uma volta a roçar a perfeição num simulador e, no fim, foi ovacionado pelo público.