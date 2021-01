A carregar o vídeo ...

Sergio Ramos foi para o campo esta manhã, no treino do Real Madrid, só de calções e sem camisola. Podia ser normal se estivéssemos no verão. Mas não, esta manhã nevava em Valdebebas, algo que não incomodou o capitão dos merengues. "Gosto do verão", escreveu nas redes socoais. (Vídeo Twitter)