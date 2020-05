Sergio Ramos dedica mensagem emocionante ao filho nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

O defesa-central do Real Madrid, Sergio Ramos, recorreu na quinta-feira às redes sociais para dedicar uma mensagem emotiva a um dos seus filhos. Através de uma publicação na sua página do Instagram, o defesa espanhol escreveu: "Meu pequeno... não cresces tu, crescemos juntos. Não aprendes tu, aprendemos juntos. Não desfrutas tu, desfrutamos juntos. Porque a família são ilusões, projetos e metas partilhadas. Com cada tecla tocas-me na alma, com cada nota tiras a melhor versão de mim mesmo para ajudar-te a encontrares o teu caminho. Oxalá que seja assim para sempre. Adoro-te", pode ler-se.