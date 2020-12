A carregar o vídeo ...

Mesmo que as temperaturas em Madrid estejam bem baixas, Sergio Ramos não deixa de exibir a sua compleição física nas redes sociais. Esta terça-feira, por exemplo, recorreu ao Instagram para deixar uma espécie de desafio a Conor McGregor, numa publicação na qual surge no ginásio apenas com os calções. Luka Modric viu e não conseguiu resistir: "Outra vez sem camisola?".