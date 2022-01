Há momentos que Sergio Ramos não esquece e um deles aconteceu no Estádio da Luz, na final da Champions de 2013/14, diante do At. Madrid. Aos 90'+3, com os colchoneros na frente, o defesa foi lá frente e fez o empate de cabeça e é com emoção que o recordou ao canal oficial do Paris SG. Ramos fala mesmo no melhor golo da sua vida... (vídeo: One Football)