Nome histórico do Real Madrid, Sergio Ramos nunca foi propriamente um jogador amado no seio dos fãs do Atlético e pior ficou o seu 'estatuto' depois do jogo de ontem. Agora ao serviço do Sevilha, o veterano defesa foi alvo de várias críticas pelo facto de, à entrada do Cívitas Metropolitano ter decidido pisar o símbolo do clube.