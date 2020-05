Sergio Ramos recorda golo na final da Champions em Lisboa: «Mudou a história do clube»

A carregar o vídeo ...

Sergio Ramos não esquece o golo marcado na final da Liga dos Campeões de 2014 no Estádio da Luz, em Lisboa, frente ao Atlético de Madrid. Esta sexta-feira, enquanto treinava em casa, o defesa do Real Madrid reviveu as emoções do encontro, partilhou com os fãs imagens dos momentos finais nas 'stories' do Instagram e ele próprio comentou o lance do golo aos 90'+3 que levou o jogo para prolongamento. Os merengues acabariam por vencer e conquistar 'A Décima' Champions do seu palmarés.