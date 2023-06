Sérgio Vieira perde a cabeça com José Gomes e acaba expulso no Marítimo-Estrela: veja as imagens da confusão

Aos 86' do Marítimo-Estrela da Amadora , José Gomes e Sérgio Vieira desentenderam-se fora das quatro linhas. Sérgio Vieira simulou que ia entregar a bola a Cláudio Winck e deixou passar. Entretanto, o árbitro veio até ao banco do Estrela para expulsar o treinador Sérgio Vieira. A indicação terá surgido via comunicação entre o quarto árbitro e o juiz do encontro. O técnico amadorense não gostou a atitude do homólogo e perdeu a cabeça, tentando pedir satisfações.