Já se sabia que o MotoGP ia ter uma série documental ao estilo do 'Drive to Survive', que partilha os bastidores da Fórmula 1, e agora já se sabe também a data de estreia: 14 de março. É esse o dia em que a série ficará disponível na plataforma Amazon e certamente que os milhões de fãs do MotoGP já o podem marcar nos seus calendários.