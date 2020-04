Sessões diárias de treinos, séries e tempo com a família: Bruno Fernandes revela a sua rotina diária

A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes respondeu, na quarta-feira, a algumas questões lançadas pelos adeptos do Manchester United. O internacional português revelou, em vídeo partilhado esta quinta-feira nas redes sociais do clube inglês, qual tem sido a sua rotina diária durante este período de isolamento social e demonstrou o desejo de voltar "o mais rápido possível" a Old Trafford. [Vídeo: Twitter]