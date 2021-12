O V. Guimarães bateu o Tondela por 5-2 , num jogo com quatro penáltis e no qual os vimaranenses estiveram a perder, mas fizeram a reviravolta no marcador. Para além disso, os beirões ficaram reduzidos a dez jogadores, na sequência da expulsão de Hernando. Veja ou reveja os sete golos e os melhores momentos do jogo. [Vídeo: VSports]