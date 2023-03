Sete graus negativos e um relvado pintado de branco: nevão não impediu jogo da 2ª Liga russa

A carregar o vídeo ...

Akron Togliatti e Krasnodar B empataram a zero mas o destaque não vai para a qualidade dos executantes mas sim... da envolvência. O encontro da 21ª jornada da 2ª Liga russa chegou ao fim mesmo mesmo caindo um nevão com substância durante a realização do mesmo. O árbitro considerou que estavam reunidas as condições e nem mesmo os 7 graus negativos parecem ter incomodados os jogadores em Togliatti.