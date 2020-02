A carregar o vídeo ...

Quique Setién foi esta quarta-feira confrontado com a recente polémica entre Lionel Messi e Eric Abidal e assumiu que não vai interferir no assunto. O técnico do Barcelona garantiu que a sua única preocupação é ter os jogadores felizes para que possam crescer, evoluir e ajudar o clube a conquistar títulos. [Vídeo: Omnisport]